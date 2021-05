Dominique FLEISCHER (BOUGANT)

Dynamique, organisée, enthousiaste, voici quelques adjectifs qui me caractérisent.



20 années d'expérience en tant que gestionnaire paie et administration du personnel acquises en cabinet comptable et en entreprise.



Je possède également une bonne maîtrise de l'outil informatique ce qui me permet d'être autonome rapidement sur un nouveau poste.



Mes compétences :

PC ou Mac, Suite bureautique office, SAGE, CEGID, SILAE

Etablissement des bulletins de salaire, calcul solde de tout compte

Suivi dossiers maladie-prévoyance,

Déclarations sociales, écriture de paie

Droit social et Administration du personnel

Facilité de contact avec les salariés et clients