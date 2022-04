Isabelle MASLE

Formation terminée et Titre Professionnel de Gestionnaire de Paie de niveau III en poche depuis le 27 mai 2014.

J'ai occupé pendant 11 années le poste d'Assistante d'Agence de la société de Surveillance et de Gardiennage EUROGUARD, devenu GROUP 4 SECURICOR, puis NEO SECURITY (de 2001 à 2012).

Mes missions, telles que paie, facturation, gestion du personnel, etc... m'ont permis d'avoir un poste central au sein de l'agence, d'une grande polyvalence et autonomie.

Niveau Pro 1 en Anglais (Wall Street Institut).



Mes compétences :

Organiser et manager

Autonome et rapidement opérationnel

Rigueur et Implication

Sens du contact et de l'écoute

Dynamique et active

Ressources Humaines

Motivation