Jérôme POULIN

Reconnu pour mon autonomie, ma réactivité, ainsi que ma rigueur, je dispose également dun excellent relationnel et d'un indéniable sens du service clientèle.



Désirant faire fructifier mes compétences au sein dun réseau réactif et dynamique, je recherchais un poste motivant, évolutif et qui puisse me donner lopportunité de démontrer mon goût des responsabilités ainsi que mon souci constant dune réalisation avertie.



Ma polyvalence me donne un atout indispensable et ma permis dobtenir satisfaction et épanouissement professionnel.



Mes compétences :

Animer et Manager des équipes pluridisciplinaires

Ressources humaines

Gestion centre de profits

Droit du travail & Droit social

Suivi clients

Packs Office, internet

Gestion de la relation client