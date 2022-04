Elsa BENOIT

Notre approche innovante privilégie la détection des Talents « aimer faire », et l’évaluation des aptitudes « être capable de faire », à l’ analyse du passé « Avoir fait ». Cette méthode permet de bénéficier de candidats fortement engagés qui vous aideront à relever vos défis.



Aujourd'hui, nous recherchons des profils dans plusieurs secteur d'activités:





- Des gestionnaires de paies (H/F) en Entreprise ou en cabinet

- Des conseillers commerciaux (H/F) en publicité, immobilier et bâtiment

- Des Conducteurs de travaux (H/F) TCE

- Un Ingénieur automatisme et Informatique Industrielle (H/F)

- Un développeur Web / SQL (H/F)

- Un Fiscaliste International (H/F)

- Des Conseillers clientèle professionnelle (H/F) en banque...



Ces postes sont à pouvoir sur le Loiret principalement.





N’hésitez pas à prendre contact avec moi au 07 68 94 65 44.



Mes compétences :

Sourcing

Écoute Active

Relations humaines