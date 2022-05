Philippe DOMINGUEZ

En 25 ans d'expérience comme chef de chantier Bâtiment m'ont permis d'acquérir la maîtrise de la conduite de chantier dans toutes ses étapes de préparation , implantation , exécution , réception et levées des réserves.

En fédérant des hommes autour de projets à long terme avec de fortes valeur de respect et d'honnêteté ainsi que le goût du travail bien fait .

Aujourd'hui , je suis prêt à encadrer vos équipes et à gérer tant administrativement que financièrement vos chantiers. Et c'est avec enthousiasme que j'assurerais les missions que vous me confierez



Mes compétences :

Chargé d'affaire Bâtiment

Chef de chantier expérimenté gros-oeuvre

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint