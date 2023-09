Annik MICHEL

J'ai une formation initiale d'Institutrice diplômée d’état et formée aussi à la méthode Montessori,-j'ai exercé 5 ans- méthode qui m'a profondément marquée et qui a été pour moi fondatrice dans son approche sensorielle.

j'ai également un diplôme de Bibliothécaire, et beaucoup de compétences en Anglais, sanctionnées par des diplômes britanniques.

J'ai pratiqué mon métier pendant plus de 20 ans, en soutien scolaire pendant les heures scolaires et dans toutes les classes de primaire, en soutien individuel ou de groupe. Avec des suivis d'enfants su plusieurs années consécutives.

je me suis formée à la psychothérapie pendant 4 ans, pour étoffer et diversifier mon parcours, et je suis actuellement psychothérapeute certifiée en psychothérapie Vittoz, (Institut Vittoz IRDC)

J'anime des groupes et reçoit en psychothérapie individuelle des personnes de tous âges, enfants, ados, adultes...

La psychothérapie Vittoz lie la parole au vécu corporel conscient, pour ouvrir à un changement en profondeur.

Face à un mal-être ponctuel ou latent, à des épreuves de la vie difficiles à assumer, elle permet dans un premier temps, de « reprendre pied » et de prendre en compte la réalité.

À plus long terme un état de conscience mieux éveillé aux divers aspects de la vie passés et présents conduit progressivement à retrouver une liberté intérieure et une réelle autonomie.

www.vittoz-irdc.net









Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Psychologie

Soutien scolaire