Annoir SGHAIER

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Conducteur de travaux du bâtiment diplômé et expérimenté, je suis actuellement en recherche d' emploi.



Issue d’une famille d’entrepreneurs dans le bâtiment, j’ai participé à la réalisation de maisons individuelles, piscines, rénovation de bureaux, démolition, et ce depuis mon adolescence.

J’ai ensuite intégré des plus grandes structures en tant qu’ouvrier qualifié et contribué à des projets de très grande importance comme la construction du nouvel Hôpital Sainte Musse à Toulon. J’ai donc été très tôt confronté à la réalité du terrain tout en côtoyant les différents corps d’états.



Eiffage Construction Var m’a permis de réaliser mes plus belles expériences car cet employeur m’avait confié, en toute confiance, la responsabilité d’opérations de grande envergure ou j’ai pu organiser les moyens tant matériels qu’humains permettant l’exécution des travaux dans des conditions de délai, de sécurité, de qualité et de budget imposés.



Fort de ces compétences, je souhaite, aujourd'hui, mettre au service mon expérience, mes connaissances, et ma disponibilité pour un poste à responsabilité qui me permettra de contribuer à l’évolution d'une entreprise.



MES COMPETENCES :



Préparer un chantier de bâtiment.

 Classer et analyser les pièces du marché, note de synthèse technique et administrative

 Documents réglementaires PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé), DICT (Déclaration d’Intervention de Commencement de Travaux) , PAQ (Plan d’Action Qualité).

 Métrer, Quantifier

 Lecture de Plan.

 Dessiner sur papier ou logiciel AutoCad (Croquis, Coupe, Plan, perspective…).

 Mise en œuvre des modes opératoires.

 Etude de prix :

- Sous détail de prix, déboursé sec, totaux.

- Frais de chantier (installation, fonctionnement et repliement).

- Frais généraux.

 PIC (Plan d’Installation de Chantier).

 Méthode :

- Planning grosse maille.

- Rotation de banche et plancher.

- Choix du moyen de levage et calcul saturation de grue.

- Planning main d’œuvre.

 Vérification des plans d’exécutions et de la faisabilité reçu par le bureau d'étude :

- Calcul résistance de matériaux

- Calcul de descente de charge

- Calcul de dimensionnement poutre, dalle, fondation, acier.

- Calcul de système d' étaiement

 Consultation, négociation,et établissement des contrats de sous-traitants, bureaux d’études, fournisseurs.



Organiser la bonne exécution, suivre, réceptionner et clôturer un chantier.

 Etablir les devis de travaux modificatifs ou supplémentaires.

 Organiser, planifier et ordonnancer les actions des différents intervenants sur un projet de Bâtiment (Planning touts corps d’états, planning flash).

 Pointage main d’œuvre, matériaux, bon de commande.

 S’assurer et contrôler de la parfaite exécution des ouvrage d’un bâtiment, DTU.

 Réglementation incendie, acoustique, thermique, handicapé.

 Formation et contrôle sécurité.

 Animer et diriger une réunion de chantier.

 Animer et diriger une équipe de compagnon et sous traitant.

 Communiquer à l’interne et à l’externe.

 Opération préalable de réception de travaux.

 Facturation, situation de travaux.

 Gestion : analyser les écarts entre prévision et réalisation.

 Collationner l'ensemble des documents nécessaires à l'archivage des dossiers (DOE, SSI, DIUO).

 Levée des réserves de réception et de parfait achèvement.



Contribuer à la bonne marche de l’entreprise et s’inscrire dans une démarche commerciale pour un projet de bâtiment.

 Gestion financière : tableau des écarts, transfert budget, feuille budget et marge, P0 financier et technique

 Gestion main d’œuvre : bilan main d’œuvre

 Gestion matériel : amortissement

 Droit du travail

 Etude prix et étude quantitatifs.

 Répondre aux appels d’offres : Code du marché public et privé



