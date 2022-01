Élève ingénieur âgé de 22 ans à sa quatrième années de ses études supérieurs, passionné par l’informatique et les nouvelles technologies du marché, avoir l’esprit du critique et de poser les questions pour enrichir ses propres connaissances et développer ses compétences; Contrôler par l’autocritique pour améliorer sa personnalité professionnelle.Source d’innovation et de nouvelles idées.