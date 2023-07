Anouck MUGNIER

Diplômée de KEDGE BS Bordeaux (sup de co Bordeaux) , Parcours Industries Créatives (PIC), et passionnée par le sujet du couple, de l'amour et des relations interpersonnelles et du développement personnel, j’ai choisie d'entreprendre dans le secteur du mariage.



Après avoir travaillé 1 an pour Une Belle Cérémonie auprès de Claire Bay (https://www.une-belle-ceremonie.fr/ ), j'ai lancé ma propre entreprise : Say I Do. Je suis créatrice et officiante de cérémonies d'engagement sur-mesure. Je propose aussi un service d'accompagnement à l'attention des "officiants d'un jour", les proches de mariés qui se sont vus confier la délicate mission d'officiant de cérémonie.

http://sayido.fr



J’ai également à cœur d’aider les personnes à trouver un métier épanouissant ; pour cela, j’ai été formée par les cabinets ASKS et Jobtimise au sein desquels je suis désormais consultante en bilan de compétences.



Enfin, mon autre passion est la gymnastique rythmique. Je suis passée de l'autre côté de la barrière pendant 4 ans, pour exercer cette passion en tant qu'entraîneur et juge chez Gym Paris 15.



Mes compétences :

Sociabilité naturelle

Travail en équipe

Conscience professionnelle

Initiative

Langues

Adaptation

TOEIC (940)

Toefl (107)

Rigueur

Autonomie professionnelle

Relations clients

Rédaction

Empathie