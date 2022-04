Antoine GUÉRÉMY

Compétences clés :

o Elaboration et suivi de budget et prévision

o Clôture mensuelle et rapprochement entre comptabilité analytique et comptabilité générale

o Garantie de la bonne pratique des règles de gestion et audit des contrats/projets

Reconnaissance du revenu (incl. IFRS 15), exhaustivité des provisions, responsable auprès des commissaires aux comptes

o Consolidation et analyse d’indicateurs de comptabilité analytique, de trésorerie, opérationnels et statistiques

Chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, résultat net, days sales outstanding, encours

o Création et amélioration de notes de procédures/règles de gestion, outils de gestion et dispense de formations

A destination de la DG, de la DAF, du management opérationnel, des contrôleurs et des assistants de gestion

o Management

Recrutement de contrôleurs et assistants de gestion, suivi RH



Mes compétences :

Microsoft Office

Corporate finance

Community management

Management

Marketing

Adobe Photoshop

Finance

Finance d'entreprise