Anselmo ANDRIANANDRASANA

L'homme est à inventer chaque jour !



Jeune chretien scientifique, chercheur consultant dans le domaine de l'environnement et de la biodiversité à l'usage de la technologie notamment le Système d'Information Géographique (SIG), âgé de 35 ans, passionné sur la consevation des primates et leurs habitats, sur les activités du développement des communautés ruraux.



Actuellement, ma thèse en Zoologie et Anthropologie Biologique concernant la bioécologie de Hapalemur griseus griseus dans la forêt tropicale humide de Maromizana, implication pour sa conservation est en cours. Cette espèce est un lémurien de bambou classé de statut vulnérable par l'UICN (2014). L'un de mon objectif est de connaître le secret de la nature, afin de le transemettre aux générations futures.



Etant jeune chercheur consultant, je peux dispenser une formation en SIG de base sous QGIS pour les débutant, les avancées individuelement ou en groupe ou dans une société, avec 90 % du temps sont consacrés à la pratique du logiciel QGIS. La qualité me diffère.



