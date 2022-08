Anthony BIOU

Titulaire d'un MASTER management par la Qualité Totale, mon parcours professionnel au sein de 3 filiales du groupe SAFRAN m'ont permis de renforcer mes connaissances aéronautiques et d'apprécier ses atouts et ses enjeux.



Mes compétences s'orientent autours de 3 axes :



- Connaissance des Normes ISO 9001 / 9100 , reg PART 21/145 et plus récemment normes Avioniques DO178B et DO254.

Connaissance des procédés de conception et d'assemblages des produits structurels (drapages et assemblage de composants : prog BR710 et F7x)

Connaissance des procédés d'usinage et de traitement de composants mécaniques (type Boites de Transmissions de puissance prog : Trent 500/700/900)



- Gestions des litiges en interface Client-Production, mise en place de plans d'actions et suivi en groupes de travail avec indicateurs à l'appuie. (AMDEC - 8D - parétos)



- Assurance Qualité en phase de développement Logiciel (cycle en V), au sein d'un systemier certifié ISO9001:2008 et CMMi lvl 3.



- Démarches Qualité système, évolution de la documentation qualité suivant l'évolution des exigences et des référentiels client (Plans qualité programme -- > modes opératoires).





Projet professionnel :



Mettre mes compétences au profil d'une entreprise désireuse d'augmenter la satisfaction de ses clients en adoptant une démarche d'amélioration continue dans un secteur où l'exigence et la rigueur forment un point d'honneur.



Capacité d'adaptation aux différentes applications de la qualité :



Assurance Qualité en phase projet développement

Qualité vie-série (client et production).

Qualité Système (connaissance des référentiels et déclinaison dans le système documentaire de l'entreprise, sensibilisation à l'appuie).



Mes compétences :

Software

Qualité

CMMi

Hardware

ISO

Aéronautique

Rigueur

DO-178

Process