JAVA bien ?



Je sais, TDDebordé(e) mais je te demande un MICROSERVICES.

Juste quelques minutes pour lire ce message avant de l’ajouter dans ton GARBAGE COLLECTOR. KAFKA le lire sur la pause déjeuner ou ce soir. Il y a PUPPET moyen de tomber sur un poste sympa, s’en SPARKer pour une nouvelle aventure et faire un GULP technique.



Plus concrètement, je SEARCH un(e) consultant(e) avec un très bon VARNISH technique, la pierre ANGULAR du projet de mon client, une personne qui sait aller au FRONT, en passant par la casBACK pour consolider l’architecture distribuée. Sur les projets sANSIBLEs et les revues de code, tu es plutôt COMMIT d’office



Si t’es DOCKER pour avancer, JVMerais bien recevoir ton joli CV. Sinon, JCONSOLErai avec JUNITquement tes coordonnées. Dans tous l’ELK, je serai vraiment contente de faire ta connaissance. Ça serait vraiment MAVENu d’insister davantage.



Alors GIT me a feedback. JMETERai toute mon attention à te répondre et MVCyé de ne pas te décevoir. A DATA de me dire si ça te PLAY. Aussi, SONARien d'engageant de venir nous voir lors de nos conférences dans tes phases de HAUTE DISPO, pour GRUNTer une bière, eSCALAder un bon niveau de connaissances et garder un bon KARMA. On n’attend pas de toi que tu tapes un SPRING à la Justin GATLING, mais si j’ai ton GO je saurai me montrer très REACTIVE à ta REQUEST.



Si ça t’intéREST pas, c’est pas CRAFT. Ça sera pour une prochaine fois… Si mon message n’est pas vraiment HIBERNATE ou si tu perçois un ton IONIC, je suis ouverte à la SCRIPTique. J’espère en tout cas optimiser ton TEMPS DE REPONSE.



Give me HIVE,



Bien CUCUMBERant,



