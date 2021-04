Anthony BLONDEL

- Coaching, accompagnement et gestion des savoir-faire des équipes techniques

- Accompagnement des équipes métier dans l’expression du besoin

- Analyse des besoins et des contraintes techniques

- Étude, chiffrage et budgétisation du développement

- Prise en charge des phases de développement les plus complexes

- Mise en place et réalisation des phases de tests techniques

- Rédaction de documentation technique

- Veilles technologiques et réalisation de prototypes



Mes compétences :

Magento

Prestashop

Wordpress

PHP

AngularJS

Amélioration continue

Design thinking

ChatBot

SEO

Saas

REST

DAM

Apache

Agile

MySQL

Applications mobiles

Node.js

Git

Jenkins

Varnish

Elasticsearch

Ionic

Scrum

Solr

React Native

Symfony

Progressive Web App