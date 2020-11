Anthony BOULNOIS

Jeune diplômé d'un double diplôme d'ingénieur mécatronique et d'un MSc en Astronautics and Space Engineering, je suis déterminé et très motivé à contribuer au progrès de l'industrie spatiale. J'ai eu l'occasion de me spécialiser dans les systèmes de contrôle d'attitude et d'orbite ainsi que dans la trajectographie et l'analyse de mission. J'ai aussi réalisé un projet de fin d'étude sur la modélisation et la simulation (sur MATLAB/Simulink) d'un système de manipulation robotique in-space pour du service en orbite, en me concentrant sur les systèmes de contrôle de la plateforme et de son bras robotique. C'est pourquoi aujourd'hui je recherche un poste d'ingénieur AOCS , calcul de trajectoire ou design de mécanismes/contrôle, commande.