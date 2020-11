Timothée LE MAUFF

De nature créatif, être ingénieur en conception mécanique est pour moi l'opportunité de s'exprimer et de contribuer à l'amélioration de nos vies en réalisant les produits de demain.

Attiré par la mécanique et l'innovation, j'aime le métier d'ingénieur car il permet de répondre à des problématiques par la création de solutions concrètes.



Egalement passionné de sports à sensations, j'apprécie les challenges et le dépassement de soi, ce qui m'aide à atteindre les objectifs que l'on me fixe.



N'hésitez pas à me contacter.