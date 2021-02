Anthony CROUZET

Ingénieur Technologies de l’Information pour la Santé (TIS) , pivot entre le monde de la santé et le milieu de l’informatique et de l’instrumentation. Il est le receveur, l’analyste des besoins médicaux (conception des cahiers des charges), en même temps qu’il est le donneur d’ordre assurant la maîtrise d’ouvrage des logiciels, produits ou matériels ainsi définis.

Il devra résoudre des problèmes de nature technologique liés à la mise en œuvre de produits (issus du Génie Biologique et Médical) et/ou à la conception, la réalisation ou la mise en oeuvre de systèmes d’information ou de services dédiés aux soins et à l’organisation du système sanitaire.



Interlocuteur privilégié, joue un rôle de conseil, d'expertise et de formation. Facilite l'intégration de solutions médicales, développe des procédures adaptées, permettant de recueillir et de diffuser des données médicales.



