Laurie REYNAUD

J’ai travaillé durant 4 années en tant qu’ingénieur géotechnicien sur la région lyonnaise. Mes 4 années d’expériences ont été enrichissantes et m’ont permis de développer mon sens de l’organisation et mes qualités relationnelles. Ensuite, j’ai pu obtenir un poste de commercial et responsable technique au sein de la société Aquaterra Solutions, spécialiste des gabions. Cette expérience m’a permis de confirmer mon potentiel commercial et de développer mes compétences techniques.

Je suis actuellement en recherche active d'emploi me permettant d'allier mon goût du contact client à mes compétences techniques.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel