Laurie REYNAUD

Evoluant depuis plus de 8 dans le secteur des ressources humaines, j’ai capitalisé des compétences dans l’outplacement, le recrutement, la relation client, la gestion de projet et d'équipe.

Je possède une bonne connaissance des bassins d’emploi de la Région PACA et de ses acteurs, tant au niveau privé qu'institutionnel.



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Animation de formations

Bilans de compétences et bilans d'orientation

Recrutement

Commercial

Relation client

Appels d'offres

Outplacement

Reclassement