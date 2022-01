Franck ORTIZ

Une expérience de chef de projet à l'export sur le déploiement de moyen d'essai, complétée par une fonction achats , mon travail consiste à faire le suivi des projets en développement d’un point de vue achat et également programatique.



Je me charge également après la signature du contrat, de veiller à la bonne exécution des projets – faisabilité, rentabilité, délais – et ce dans tous les domaines : financier, commercial et surtout technique.



Cela implique donc des échanges fréquents avec des interlocuteurs variés, responsable de site comme membres des bureaux d’études ou sous-traitants.



La perspective d'intégrer un service technique / achats me motive afin de pouvoir apporter ma double compétence technique et gestion de projet / achats sur de nouvelle activités et étendre mon rayonnement d’action à l’international ou, après plusieurs années, obtenir un poste de directeur de projet.



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion de projet international

Gestion des compétences

Product Owner

Gestion de projet

Planning

Qualité

Achats

Industrie

Gestion de la documentation projet

Assurance qualite produit

Gestion des ressources

Gestion de production