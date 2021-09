Anthony DEBRAY

Passionné de musique irlandaise et percussionniste de formation, Anthony se tourne naturellement vers la percussion irlandaise, le Bodhran.

Il profite de son master de Politiques Culturelles pour étudier les mythes et légendes celtiques.

Aujourd'hui Anthony se spécialise dans les contes des pays celtiques, nordiques et du Moyen Orient et accompagne ses histoires de percussions du monde.



http://anthonydebray.wix.com/anthonydebrayconteur





J'ai travaillé dans le milieu de la lecture à voix haute avec Philipe Gaessler. Je me suis formé aux contes avec Xavier Lesèche, Jean Marc Derouen (Association Brocélia) et Marie Tanneux (association Le conte est bon).



Je donne également des cours de Bodhran (percussions irlandaise) sur la Bretagne.



Je cherche à intégrer divers ensembles musicaux, si possible orientés musique celtique ou du monde.



J'ai également suivi une formation sur la voix off.



Je suis officiant en cérémonie laïque :

https://anthonydebray.wixsite.com/votreceremonie



Je participe aussi en tant que comédien à différents court et long métrage



Je travaille également sur le développement de l'association des Team-building pour les séminaires d'entreprises. (n'hésitez pas à me contacter à ce sujet : 06.15.29.01.64)



Mes compétences :

Communication

Cinéma

Médiation culturelle

Improvisation

Théâtre

Enseignement

Musique

Formation

Percussions

Voix off

Doublage

Histoire

Comédie