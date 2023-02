Anthony DENYS

Je suis une personne dynamique, organisée et réactive, qui aime prendre des initiatives pour mener à bien les tâches que j'entreprends.



Mes expériences professionnelles, m'ont permis de développer mon sens du service et de l'écoute, ainsi que mes compétences managériales, qualités que je souhaiterais partager et développer au sein de l'entreprise qui misera sur moi.



Mon tempérament dynamique et compétiteur fait de moi un sportif assidu.



C'est l'une des raisons qui m'a orienté vers Decathlon durant mon apprentissage.



Aujourd'hui, je recherche un travail lié aux 3 domaines que j'affectionne particulièrement, le management, le marketing et le merchandising.



Les types de métier recherchés :



Marchandiser

Directeur magasin

Chef de produit

Responsable marketing

Assistant marketing

Chef de projet marketing

Manager