Anthony GUIGNARD

Scientifique de formation j’ai développé des compétences proches de celles nécessaires au métier de Data Analyst. J’ai acquis une certaine polyvalence dans la programmation informatique ainsi que dans l’analyse de grands volumes de données. Aujourd’hui je souhaite me reconvertir dans l’analyse de données dans un cadre Big Data.



Mes compétences :

Programmation

Rédaction scientifique

Conférencier

Microsoft PowerPoint

Informatique

Mobilité internationale

Traitement de données

Relevés de mesure

LaTeX

Python

MATLAB

Communication

statistical analysis

UNIX

Radar

Python Programming

Linux

FORTRAN

Apple Mac

Restitution

Microsoft Windows

Mac OS X

Cirrus

C++

C Programming Language

Apache Subversion

Interface Definition Language

SQL

IBM OS/2

Bash