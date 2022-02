5 ans détudes dans le domaine de lemballage, 3 ans dalternance dans un bureau détudes au sein dun Cartonnage, 4 mois en CDD au sein dune imprimerie numérique,4 mois dans une agence de communication dans la PLV et un an et demi dans une entreprise dans la PLV Multi matériaux pour la cosmétique et parfumerie luxe.





Mes compétences :

Artioscad

SolidWorks

Microsoft Office

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Cape pack

Microsoft PowerPoint

Créativité

Conception multi-matériaux