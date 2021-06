Anthony LE HUEROU

Je me considère comme quelqu'un de persévérant et je suis capable de me consacrer pleinement à mon travail. Par ailleurs, le vif intérêt que je nourris pour les nouvelles technologies et les stratégies de vente les plus récentes, plus particulièrement celle de la communication me permettrait de valoriser votre enseigne. Fort d'une grande expérience de vendeur dans le secteur multimédia qui m’a permis de me spécialisé dans la téléphone mobile et tous ce qui s’en rapproche. Jeune et dynamique, je me tiens au courant de toutes les nouveautés du marché. J'ai par ailleurs un excellent contact avec mes collègues et mes clients.



Mes compétences :

Accueillir la clientèle

Agrandissement de magasin

Vente des produits et services additionnels

Sécurisation des produits

Ouverture et fermeture de magasin

Gestion de stock

Suivi des stagiaires (Apprentissage aux techniques

Responsable rayon image, accessoire brun

Informatique (Gestion de système)

suivi de rentabilité magasin

Mise en rayon (Suivi du merchandising propre à l'e

Suivi des ventes

Conclusion de vente

Gestion de contrats opérateurs (homologation)

Conseil a la clientèle

Encaissement et gestion de fond de caisse