Free ouvre actuellement de nouveaux points de vente et relation abonnés : les Free Centers sont des lieux incontournables pour découvrir l’incroyable richesse des services Free.



Rejoignez-nous et faîtes partie des équipes qui lanceront ces nouveaux Free Centers à Paris et en Province ! Postulez directement sur http://free.fr/freecenter/



Affichez votre passion et vos connaissances en présentant les services Free à une nouvelle génération de freenautes et en aidant nos abonnés à utiliser tout le potentiel de la freebox.



Vivez une expérience passionnante au sein d’une équipe exceptionnelle :

• Vous inspirez une nouvelle génération de freenautes en faisant découvrir la richesse des services Free.

• Vous conseillez les nouveaux abonnés et prenez en charge leurs souscriptions.

• Vous comprenez les besoins des abonnés Free et vous prenez plaisir à leur fournir la solution la mieux adaptée.

• Vous traduisez le jargon technique en mots de tous les jours et partagez votre enthousiasme pour Free.

• Vous assurez une satisfaction totale pour chaque visiteur du Free Center.



Votre profil

• Vous êtes d'un tempérament enjoué et amical, vous êtes ouvert(e) aux autres et vous adorez partager vos connaissances.

• Vous avez une expérience de la vente en magasin ou du service à la clientèle, ou vous aimez simplement aider les autres.

• Vous êtes passionné(e) par les innovations Free et vous vous reconnaissez dans les valeurs de la marque Free.

• Vous aimez travailler en équipe et vous savez vous montrer très réactif.

• Vous êtes impatient(e) d'apprendre et de progresser dans un environnement en constante évolution.



