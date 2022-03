Anthony LE SONN

"On a deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus que l'on ne parle", Zénon philosophe Grec. La base du commerce est la communication, je le pense.

Dynamisme, esprit d'équipe, créativité, curiosité, volonté d'entreprendre, sont mes compétences et atouts personnels.



Mes compétences :

Méthodiqe et organisé

Aisance relationelle

Prospection

Empathie et bonne humeur

Vente aux particuliers

Réaliste mais pas cynique

Crédit à la consommation

Vente directe

Esprit d’analyse

Challenger

Tenace

Vente B2B