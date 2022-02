Anthony LENORMAND

Mes activités :



- Head of Human Resources chez Verisure

- Maitre de conférence en Droit du travail à l'Université de Versailles Saint-Quentin (pour des étudiants de 5ème année)

- Entraîneur dune équipe de rugby senior



Diplômes :



Master 2 en Droit des Ressources Humaines et Protection sociale obtenu en 2012 - Mention bien

Master 1 en Droit social obtenu en 2011

Licence en Droit privé obtenue en 2010

Brevet Fédéral dentraîneur de rugby senior obtenu en 2018



Loisirs :



Sport : Football et rugby en particulier (Entraineur Senior du Rugby Club Sportif de Brétigny-sur-Orge)

Cinéma

Informatique



Mes compétences :

Droit

Droit social

juriste

Juriste d'entreprise

Négociations

Partenaires sociaux

Relations collectives

Ressources humaines

Rugby

Sport