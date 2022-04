Julie LENORMAND

Sérieuse, organisée, sens du relationnel, management d'équipe, travail autonome et en équipe, aisance rédactionnelle, curieuse, grande adaptabilité dans le travail.



Recherche idéalement dans la préservation et la protection de l'environnement, plus particulièrement pour les espèces menacées d'extinction;

> Parcs animaliers, réserves animalières

> Parc Naturels Régionaux, Parcs Nationaux, Offices de l'environnement

> Associations, ONG.



Recherche également dans le tourisme;

> Hôtellerie : Résidence de tourisme, hôtels, campings

> Offices de tourisme, Communautés de communes, CDT, CRT.







Mes compétences :

Rédaction

Accompagnement de projet

Adaptibilité

Organisation