Anthony MABILLE

J'accompagne l'entreprise pour définir et mettre en oeuvre la stratégie du système d'information.



"Parce qu'ils sont mal accompagnés, des dirigeants vivent l'informatique comme compliqué, source de problèmes et font des erreurs dans leurs orientations informatiques et leurs choix technologiques"



Vous avez comme enjeu de développer votre activité avec le numérique ?



Directeur des systèmes d'information orienté business et résultats, j'aime donner du sens en construisant des objectifs SI alignés avec le besoin.

Des PME aux grands groupes, j'ai développé mes compétences dans la construction de schéma directeur IT, l'encadrement d'équipe, la direction de projets, la gestion de la relation client et le suivi de budgets.

Ma satisfaction ? Associer les solutions les plus performantes, les plus émergentes et les plus adaptées à l'entreprise.



Spécialités :

Conseil en stratégie IT, audit du système d'information, gestion de projet informatique, DSI à temps partagé.



Prenez RDV avec moi :

- https://calendly.com/amconsulting_fr/30min

- http://anthonymabille.fr/

- contact (at) anthonymabille.fr



Quand je ne fais pas d'informatique, j'aime pratiquer la course à pied et l'escalade.