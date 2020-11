Anthony MOULINS (ANTHONY MOULINS)

Bonjour !

Je suis Designer graphique - Illustrateur.



J'accompagne les entreprises qui ont besoin dune communication cohérente et créative pour toucher leurs cibles.

Nous élaborons ensemble des visuels qui reflètent votre identité, valeurs, et spécificités, afin de rendre vos supports de communication pertinents.



- Expertise -



IDENTITÉ VISUELLE

Création de nom et baseline

Création de logo

Création de charte graphique, etc



CRÉATION D'OUTILS DE COMMUNICATION

Papeterie (carte de visite, papier en tête...), etc

Plaquette commerciale, flyer, etc

Campagne publicitaire

Digital : web design, etc



ILLUSTRATION

Création de visuels clés et de leurs applications multi-supports





N'hésitez pas à me contacter !

moulins.anthony@gmail.com

https://www.moulinsanthony.com/

www.anthonymoulins.com/