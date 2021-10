Anthony PEQUEGNOT

Bonjour,



Après diverses expériences professionnelles, je souhaite évoluer dans des univers liés à la décoration ou dans dans tout autres secteurs. Je suis une personne qui va de l'avant et qui souhaite évoluer dans une entreprise qui saura m'apporter du savoir-faire.



Une petite phrase qui me caractérise :

Dynamisme, planification et organisation ... sont les moteurs pour avancer dans de bonnes conditions et dans le bon univers.



Toutes propositions professionnelles sera étudiées



Mes compétences :

Créativité

Autonomie

Inventaire

Travail en équipe

Management

Dynamique

Techniques de vente

Mise en rayon

Merchandising

Informatique

Apprentissage rapide

Planification

Méthodologie

Intégration

Organisation