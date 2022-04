Jamel KERAIF

Passionné d'Internet et de développement, j'ai rapidement orienté mes études pour devenir webmaster professionnel, développeur et chef de projet web (évolution naturelle)

Mes différentes missions m'ont amené à intégrer différents projets de création et de développement de sites web et d'Intranet pour le compte de sociétés que ce soit pour du e-commerce ou de l'e-learning.



Je maîtrise tous les langages spécifiques tels que html, javascript, php, mysql, flash, et ce, dans le respect des dernières normes w3c et css.

Je maître aussi les methodes agiles car bien évidement j'ai aussi un profil de scrumaster.

Par ailleurs, je suis en mesure d'établir un cahier des charges précis et d'en assurer le suivi avec les développeurs. Créatif et rigoureux, je me tiens au courant des évolutions du secteur et je participe à de nombreuses formations afin d'être toujours performant.



Je pense que ma formation et mon expérience me permettent d'exercer cette fonction au sein de votre entreprise. Les différentes fonctions qui m'ont été confiées jusqu'à présent m'ont appris à m'adapter et à être opérationnel très rapidement (création de sites internet, référencement, audit, campagnes emailing et sms, création de site internet avec cms drupal, joomla, wordpress, prestashop, magento, spip etc.).



Persuadé de pouvoir vous apporter mon expérience et ma motivation, je me tiens à votre entière disposition pour vous rencontrer afin d'étudier ensemble les bases d'une collaboration fructueuse, au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Expert web

Expert audit site internet

Marketing

Multimedia

Immobilier

Conseils

Referencement

Internet

Formation

Prospection

Sites internet

Pedagogie

Communication

Seuil de rentabilite

Réduction des couts

Excédent brut d'exploitation

Benefice

Génération de contacts

Expert emailing

Dynamisme

Gestion de projet

Marketing et communication