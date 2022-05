Jean-Marc SALLABERRY

Je suis ingénieur automaticien avec une longue expérience de développement de systèmes embarqués à microprocesseurs pour l'industrie.



Pour suivre toutes mes créations depuis plus de 30 ans :Array



Après avoir dirigé des équipes de développement dans plusieurs structures de type PME, Je me suis tourné depuis plusieurs années vers le métier de technologue.

Ce métier très peu développé en France, est surtout connu en Allemagne et aux USA.



Il consiste à développer des produits technologiques en tenant compte des besoins des consommateurs, du marché existant, de la technologie disponible, du coût de production industriel prévisible et des vecteurs de communications exploitables.

Une veille technologique quotidienne et une analyse des tendances du marché sont indispensables pour développer une stratégie efficace.

Il faut en permanence changer d'angle d'analyse en devenant tour à tour commercial, technicien, gestionnaire, producteur et communicant.



C'est un métier très difficile mais passionnant !



Mes compétences :

Informatique

Automatisme

Internet