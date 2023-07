Bonjour je me présente, je suis Anthony REFALO et je travaille au sein de la société Vishay en tant qu'Ingénieur Qualité.



Voici mes différentes missions :

Gestion et amélioration de processus et du système Qualité Client.

o Participer au développement des projets et à lutilisation des outils qualité

o Suivi et mise à jour des NC

o Mise à jour des documents Formulaires, Procédures, Instructions

o Contrôle des produits fini/semi-fini

o Suivi du respect des phases et des procédures industrielles et de la mise en production

o Réaliser et mener les audits internes

o Manager déquipe : Réunion Hebdomadaire sur le Suivi des objectifs

o Renseigner les suivis informatiques/reporting/communication



Gestion du système Qualité Client.

o Rédaction des documents, dossiers et expertise des retours clients

o Rédiger le rapport client/8D expertise

o Réaliser et mener les audits et visites clients





Mes compétences :

Solidworks

SAP

Microsoft Word, Office, Excel

PL7 Pro

Siplace et Sicluster Professionnel

LabVIEW

CATIA

Autocad

Return on Investment

FMECA

IPC

ISO 900X Standard

Microsoft Office