Franck AUVINET

Ingénieur concepteur/développeur de logiciels industriels, j’utilise ma double compétence en électronique et informatique industrielle pour spécifier, concevoir, et développer des logiciels performants et répondants parfaitement aux besoins des utilisateurs finaux.



Entant qu’ingénieur généraliste, je participe aux activités suivantes:

- le recueil des besoins utilisateurs,

- la spécification fonctionnelle,

- la spécification technique,

- la conception (architecture logicielle),

- la spécification et la réalisation des tests unitaires,

- le développement de l’application,

- la réalisation du plan de test fonctionnel,

- l’exécution du plan de test fonctionnel et l’interprétation des résultats,

- la formation utilisateur (+ rédaction du manuel utilisateur),

- l’aide au maintien en condition opérationnelle (MCO),

- la gestion de projet (planning, budget, identification et gestion des risques, …).



J’interviens essentiellement sur des systèmes complexes sous systèmes Unix (OS linux CentOS/RedHat).

Mes principales compétences techniques sont :

- Les développements en langage C/C++ (Qt),

- Les scripts bash et shell, la génération de RPM,

- Les développements en Tcl/tk,

- Les développements systèmes sous Linux (glibc, ordonnancement multi-tâche, gestion mémoire, communications, programmation réseau).





Mes compétences :

LabVIEW

Personal Home Page

XML

WinDev

Tcl/Tk

Python Programming

PostgreSQL

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

MicroStar International

Linux Red Hat

Linux

Jython

Java

HTML

C++

C Programming Language

BIOS

Gestion de projet

Informatique