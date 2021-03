Franck AUVINET

J'ai 38 ans, habite en seine et marne et vie maritalement.

La restauration, j'y suis venu par hasard. Etant étudiant à la FAC, j'ai chercher un temps partiel pour de l'argent de poche, et voilà que je débute à Pizza pai. J'y suis resté 5 ans, en évoluant d'employé polyvalent à assistant manager (entre temps j'ai arrêté la FAC). Voulant découvrir une autre facette de la restauration, j'intègre Bistro Romain pendant 12 ans, en débutant comme maître d'hôtel, puis directeur adjoint et enfin directeur.





Mes compétences :

Rigueur et de la réactivité

Pragmatisme & bonne humeur !

Formateur