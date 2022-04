REMETTRE EN AVANT LES PRODUCTEURS AU SEIN DES MAGASINS



25 années passees en grande distribution dans le secteur alimentaire.

je represente aujourd hui des producteurs de fruits et legumes ou viticulteur de mon sud natal afin de favoriser les circuits courts et de developper leurs exploitations avec des gammes atypiques.



POUR LA GMS IL FAUT REVENIR DANS LES ANNEES 80 90 O% LES ACHATS DIRECTS ETAIENT FREQUENTS CE QUI PRVILEGIE LA MISE EN AVANT DES PRODUCTEURS ...HELAS CETTE NOTION S EST PERDUE ET POURTANT C EST LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS ...



DES PRIX TRES COMPETITIFS MOINS CHER QUE LES GROS GROUPEMENTS



POUR LES PARTICULIERS LES COMITES D ENTREPRISES LES ASSOCIATIONS LES COLLECTIVITES DEVELOPPEMENT D UN DOMAINE VITICOLE DU SUD DE LA FRANCE LES SEULS RECOLTANTS D UNE GAMME DE VINS ATYPIQUE ET EXCEPTIONNELLE ...POSSIBILITE DE REALISER DES DEGUSTATIONS POUR FAIRE DECOUVRIR CETTE GAMME....





POUR LES PROFESSIONNELS CAVISTES CAVE A VIN RESTAURANT TRAITEURS EPICERIE FINE ....CETTE GAMME PEUT VOUS PERMETTRE DE VOUS DEMARQUER DE LA CONCURRENCE ET DE FIDELISER VOTRE CLIENTELE ....





POUR LES FRUITS ET LEGUMES GROUPEMENT DE PRODUCTEURS QUI PERMET DE VOUS DIFFERENCIER ET DE NE PAS AVOIR LES MEMES PRODUITS QUE VOTRE CONCURRENT



..





AMICALEMENT



DIDIER KOURSANI



didier.koursani@orange.fr



06 20 87 01 25



Mes compétences :

Formateur

Audit

Achats

Relationnel

Commercial

Produits frais