Quentin DÉRAL

TRSB est une société de services informatiques qui compte 650 collaborateurs en France. Nous proposons à nos clients les prestations et ressources nécessaires à la conception, l'exploitation, le support et l'évolution d'une infrastructure informatique. TRSB a basé sa croissance sur les valeurs de réactivité, proximité et respect. Suite à notre entrée en bourse et au développement de nos agences régionales, nous prévoyons de recruter 200 nouveaux collaborateurs en 2015.



Comme nous, vous souhaitez profiter de réelles perspectives d'évolution et partager des projets innovants ? Rejoignez-nous !



Pour une idée plus précise de ce que l'on propose c'est juste au dessus sur l'onglet "TRSb".



Si vous êtes passionné, geek, inséparable de votre clavier/souris contactez moi qu'on puisse se rencontrer : quentin.deral@trsb.net





