Bastien POURCEL

Initialement venant du monde de l'hôtellerie/restauration, je me suis immiscé dans celui de l'informatique depuis les années 2000.



Etant féru de nouvelles technologies, et autodidacte, j'ai développé mes compétences, au sein de services de maintenances hôteliers.



J'ai décidé de finaliser ma reconversion par l'intermédiaire de la formation diplômante de Bts " gestionnaire de maintenance en informatique " au Cesi de Reims.



Depuis, j'ai peu mettre mes compétences linguistiques à profit, en Anglais, Espagnol, car en contexte international, et améliorer mes compétences de technicien helpdesk/réseau, formateur et récemment de testeur logiciel....



Mes compétences :

Windows xp

Windows 7

Linux

Formation professionnelle

Sauvegarde et archivage

Ubuntu et embarqué

Protocole TCP/IP

Maintenance informatique

Traduction anglais français

Microsoft Office

Microsoft Windows Server

Active Directory

LibreOffice

Bilingue anglais