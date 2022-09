Anthony SARVES WARAN

CEO avec plus de 10 ans d'expérience, y compris la gestion générale des organisations de taille moyenne à grande taille, le développement d'entreprise, le développement de produits, les opérations commerciales et la stratégie. Actuellement CEO de La Financière SW, Société Holding. Principalement axé sur le développement. En étroite collaboration avec les partenaires de l'entreprise pour évaluer de nouvelles opportunités d'investissement. Spécialités: gestion générale, développement d'entreprise, développement de produits, opérations commerciales, stratégie, marketing de produit, gouvernance à but non lucratif.