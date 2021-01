Anthony VAUDON

Bonjour !



Bienvenu(e)s sur mon profil.

De vendeur à Directeur, 13 ans de distribution m'ont permis de développer des compétences en management, en pilotage commercial, économique.

La finalité de mes actions reste le client, avec l'envie de lui faire vivre une expérience de qualité.

Cela me pousse à garder le contact du "terrain", a faire preuve de "créativité concrète" et à maîtriser le développement croissant de la relation crosscanal avec tous les clients.



Bonne visite et à bientôt !



Mes compétences :

Management équipe commerciale

Management de projet

Gestion Financière & Administration

Management opérationnel

Relation client

Marketing

Direction commerciale

Analyse financière

Stratégie de communication

Stratégie digitale

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks et approvisionnement

Service client

Anglais

Développement commercial

Gestion de projet

Coordination de projets

Marketing stratégique

Sécurité des biens et des personnes (ERP1)