Antoine AURIBAULT

Issu de la formation SIAD, je suis convaincu qu'une stratégie Data basée sur la Science et la Connaissance est un axe primordial pour relever les défis technologiques qui nous attendent.



Les problématiques deviennent chaque jour plus complexes et notre capacité à les relever feront de nous les piliers sur lesquels vous appuyer demain.



Mes compétences :

Conseil

Informatique décisionnelle

Mathématiques appliquées

Sciences économiques

Gestion budgétaire

Service client

Management

Réseaux sociaux

Marketing

Gestion de la relation client

Animation

Gestion de projet

Gestion du risque

Evénementiel

Statistiques

Prise de parole

Modélisation mathématique

Modélisation

Econométrie

CRM

Data Science