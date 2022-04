Http://soprologielille.wix.com/sophrologie-lille



Actualité: Méditation Pleine Conscience / MBSR

Bénéficiez, ou faites bénéficier aux Animateurs et/ou Managers de votre entreprise de + de 20 ans d'expériences réussies en Management psychosocial adapté.

Alain DELCROIX : formateur en Performance et Bien-Être,formé et expérimenté en PNL, AT.

J'anime des formations intra ou inter entreprises.Prenez contact pour plus de renseignements sur la faisabillité pour votre entreprise.





Apprendre à être capable de s'offrir du temps pour soi afin de bénéficier des conséquences positives, et en faire profiter aussi son entreprise.

Selon Saint Thomas nous croyons ce que nous voyons, les neurosciences nous prouvent que nous voyons ce que nous croyons !



Changer son regard sur l'entreprise premier acte du Vivre mieux au travail.

Pour changer son regard sur le monde,il est bénéfique de s'entraîner à adopter de nouveaux comportements, fondés sur l'acquisition de nouvelles valeurs. Changeons donc, pour plus de joie de vivre et de réussites !







Nos propres nouveaux comportements sont le début des bonnes pratiques en relations psychosociales.



Prendre PLAISIR à donner l'exemple, et apprendre à tous les partenaires internes de l'entreprise à AGIR concrètement de façon compétente en relations psychosociales, en bonnes pratiques managériales et en Performances de hauts niveaux.



La personne la plus compétente pour évaluer sa charge psychosociale est le salarié lui même.Il est l'acteur principal du changement positif de ses perceptions,du haut niveau de ses nouvelles performances et de son Bien-Être au travail.



Pratiquer et apprendre à pratiquer des techniques simples, concrètes et pérennes de

PRISES DE CONSCIENCE: Physique, Emotionnelle et Mentale.



Jouer à augmenter ses CAPACITES d'attention et de concentration, AGIR avec efficience.



Expérimenter le vivre en bonne santé, ( physique,psychique et sociale ), savoir obtenir un sommeil récupérateur,et utiliser des techniques d'hygiene mentale réfléchies.Et si cela vous incite à manger équilibré, et à pratiquer une activité physique adaptée : BRAVO.



S'entraîner à performer son ECOUTE( de soi et des autres ), entendre la réalité " objective ",

la comprendre, l'accepter, communiquer et AGIR,

en conformité avec ses VALEURS,

en adéquation avec le PROJET de son entreprise

et du SENS donné à sa VIE.





Des résultats immédiats, des prises de conscience et une forte Volonté d'être ACTEUR du changement dans le cadre du projet d'Entreprise.

Vous avez réussi la première étape ESSENTIELLE.

A vous d'utiliser les énergies nouvelles de vos collaborateurs pour concrétiser les changements bénéfiques décidés.



A bientôt, au téléphone ou par courriel pour fixer un premier rv de préparation à notre partenariat.

