Vincent DILLY

Je travail dans la commercialisation de produits portant sur les énergies biomasse ( Professionnels & Particuliers ) .





Si vous avez des contacts intéressants ,Merci de me mettre en relation.



Mes compétences :

Identifier et développer de nouveaux fournisseurs

Élargir le panel des fournisseurs aptes pour un ma

Comparaison continue du prix et de la qualité

Destruction ou prévention des monopoles

Découverte d’innovations

Logistique de transport et de dédouanement