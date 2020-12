Antoine BOURGUIGNON

Bonjour,

J'interviens depuis 2006, en tant que consultant, principalement sur des projets :

- de création, de gestion et doptimisation de Systèmes de Management de la Qualité et de la performance

- lean : Organisation, définition / optimisation de processus, ...

- de conduite du changement / AMOA

J'ai la chance d'avoir pratiqué dans des secteurs variés et pour des entreprises renommées, notamment bancaire avec Natixis, télécommunication avec Orange, aérospatiale avec Airbus et automobile avec Renault.

Pour plus d'informations sur mon offre de services, je vous propose de consulter mon site internet : https://www.actualink.fr/