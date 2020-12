Antoine BOUTTIER

Depuis plus de 4 ans, j'évolue dans des agences de communication spécialisées dans le digital. Je suis aujourd'hui chez WNP Cross-Canal, une agence de marketing relationnel spécialisée dans la création de dispositif de fidélisation et d'acquisition digitaux.



Grâce aux grands comptes dont je suis en charge depuis plus de 4 ans, j’ai pu perfectionner mes qualités de gestion de projet et de conseil en communication : identifier les besoins, analyser et clarifier les enjeux, réunir les solutions adaptées et assurer la mise en œuvre dans le respect des objectifs définis.



Digne représentant de la génération Y, je suis fasciné par le monde du digital. Véritable aventurier, j'écoute et observe de près le monde de l’entrepreneuriat !



Mes compétences :

Communication digitale

Javascript

Photoshop

Appels d'offres

Suivi de projet

HTML

Premiere

Management de projet

Indesing

Prestashop

Office

Stratégie de communication

Joomla

Management d'équipe

CSS

Illustrator

Responsive design