Nicolas LANNOY

Diplômé ingénieur EFREI et passioné par les technologies web, je rejoins Ikonos en 1999 en tant que développeur web.

Racheté par le groupe Publicis en 2000, Publicis Net est créé et j'en deviens le directeur technique en 2003.

En 2006, je rejoins Business Lab en tant que chef de projet technique et en deviens le directeur technique en Juin.



Mes compétences :

Communication

Technique

Développement

Community management

Web

SEO

Internet

Directeur technique

JQuery

Management

Dot net