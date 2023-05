Antoine BRUNEEL

Ingénieur de formation, je possède une quinzaine d'années d'expérience en univers industriel. J'ai occupé les fonctions de Responsable Ingénierie, Chef de projets, Responsable Maintenance, Ingénieur Amélioration Continue, Ingénieur Process, ... sur des sites de 130 à 500 personnes, dans des entreprises familiales comme dans de grands groupes internationaux.



Environnements d'intervention :

o Métallurgie

o Textile, Plasturgie



Métiers :

o Responsable Ingénierie

o Chef de projets / Industrialisation

o Méthodes / Amélioration continue

o Maintenance / Fiabilisation / Process

o Mécanique, Electrique, Automatisme, Informatique Industriel, IT, Pneumatique, Hydraulique

o Achats Techniques

o Gestion des systèmes informatique et réseaux



Mes Compétences Techniques :

o Mécanique, Electrique, Automatisme, Informatique Industriel, IT, Pneumatique, Hydraulique



Mes Compétences Méthodes et Amélioration Continue :

o Pilotage de projets : PDCA, Gantt, Brainstorming

o Résolution de problème : 5 pourquoi, Ishikawa, Kaizen, Poka-Yoke

o Techniques de production : 5S, SMED, AMDEC,

o Gestion Industrielle et « Supply Chain » (MRPII) - EMF (MGCM) 65 points



Mes Compétences Informatiques :

o Office Access, Excel, VBA, Visio, Word, PowerPoint, Outlook Expérimenté

o SAP, AS400 Maintenance, Achats Maitrisé

o C.A.O. (Conception Assistée par Ordinateur) SolidWorks, AutoCAD - Expérimenté



Les Langues pratiquées :

o Anglais lu, écrit et parlé - Avancé

o Espagnol lu, écrit et parlé - Niveau scolaire