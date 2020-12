Antoine DELATTE

Entreprenant, toujours à la recherche de la meilleure solution pour faire avancer l'entreprise d'un point de vue économique mais aussi humain.

La bonne humeur, le bon sens et l'envie au travail, représentent les clefs du succès.

Mes expériences en France et à l'étranger font de moi un expert dans le secteur agroalimentaire et plus spécifiquement dans le secteur laitier.



Mes compétences :

Bon sens d'esprit d'équipe et organisation

Espagnol bilingue

Secteur laitier

Contrôle de gestion

Cash Management

Purchase Ledger

eCommerce

SAP FI

SAP FI CA

Microsoft Excel

SAP CO

SAP

SAP MM

SAP PP

Essbase

Microsoft Office